JÄRJEPIDEVA TREENINGU TULEMUSED: PTLN x MYFITNESS

#3 Maia x Kaia Kollo

Treener Kaia Maia treeningutest: „Nüüdseks on meil Maiaga seljataga neli kuud, millest usun, et õppisime mõlemad nii mõndagi. Maia treeningperioodi algust ja lõppu võrreldes näeme, et oleme füüsiliselt üsna sarnases kohas, kuid omavahel vesteldes leidsime, et see ei tähenda teekonna lõppu. Arvestades seda, palju Maia selle perioodi jooksul haige on olnud, imetlen tema tahtejõudu kõigest olenemata edasi pingutada. Oleme koos jõudnud järeldusele, et tervis on siiski kõige tähtsam ja haigena füüsiliselt liialt pingutada ei ole mõtet. Meie ühine teekond ei lõpe kindlasti siin ja eesmärk on siiski jõuda sinna punkti, millel algselt koos seadsime. Treeningute kõrval on olnud ka suureks murekohaks toitumine, millega tegeleme ka edaspidi, et jõuda tasakaaluni. Usun, et igale olukorrale on lahendus, aga teekonna pikkused nii selle kui ka tulemuseni on lihtsalt erinevad.“