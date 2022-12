Indrek Raadik koondati, ent ehmatus asendus peagi rõõmuga

„Teatati, et mind koondatakse. Olin nõus, aga olin päris palju tööd teinud ja soovisin ka tellitud autode eest kompensatsiooni saada. Sellele palvele paraku ei vastatud. Mulle tuli siis üks vanaema ütlus meelde. Käisin maal, kõndisime heinamaal, kus lehmakoogil oli koorik peale tulnud. Väike poiss ikka tahtis surkida selles, aga vanaema ütles, et palun ära surgi sitta, see hakkab haisema. Nii jätsin selle asja sinnapaika ja läksin sirge seljaga oma teed. Juba järgmisel päeval sain kõne Audi majast - sooviti kohtuda. Täna olengi seal tööl ja süda on väga rahul,“ ütleb Indrek.