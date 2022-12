Lauri Räpp ammutab inspiratsiooni elust enesest: korjan ideid kohvikutest, tänavalt, ajalehest ja raamatutest

Räpp rääkis, et osaliselt annab talle loomingu jaoks inspiratsiooni tema elukogemus. „Tekstid tulevad mu peast, aga kuidas need sinna saavad, pole aimugi. Inimesed aimavad, et vot, nüüd oled armunud, nüüd läksid lahku, nüüd juhtus midagi. Tegelikult, selleks, et ühte head kooki küpsetada, ei pea ise tainas olema. Kirjutan elust maha. Kirjutan oma elust, aga ma ei ela kogu aeg mingeid draamasid läbi. Oma lähedasi ma reeglina tekstidesse ei too. Nemad ei taha üldse pildis ega avalikkuse ees olla. Vahel peidan midagi ridade vahele,“ avaldas kirjanik.