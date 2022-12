Eesti Laul 2023 võistluse kõige silmapaistvam lugu on arvatavasti jaapanikeelne pala „Tokimeki“, mille üheks esitajaks on jaapanlanna Maiko. Tuleb välja, et noor naine jõudis Eestisse tänu armastusele, mis teda otseses mõttes tema enda kodust leidis.