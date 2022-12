Lauljanna Elysa plaanib Eesti Laulu konkurssi võita: võistlused on võitmiseks

Kolk, kes see aasta osaleb Eesti Laulul kolmandat korda, pidi saates esmalt rääkima, milline tema võistluslugu on tema parim olnud. „Iga laul on olnud väga erinev. Alguses, 2015. aastal sain tulla ballaadiga, see aasta sain näidata ennast teisest küljest ja veidi tantsida ja seekord on hoopis omamoodi stiil, “ rääkis Elysa.

Veel rääkis lauljanna, kuidas tema võistluslugu „Bad Philosophy“, mille autorid peale tema enda on Stig Rästa, Vallo Kikas, Anne Gudrun Michaelsen ja Alex Ghinea, sündis. „See lugu sündis niimoodi, et Stigil oli see juba valmis. Stig lasi mulle seda stuudios ja mulle hakkas see lugu nii meeldima, et ma ei suutnud seda peast ära saada. Lõpuks ma küsisin nii kaua, kuni Stig andis selle loo mulle,“ avaldas lauljanna.

Elysa osaleb Eesti Laulu selleks, et see võita. „Mina olen ikka alati mõelnud, et võistlused on võitmiseks. Seega ei lähe ma ka see aasta midagi muud tegema, ikka võidu peal,“ ütles lauljatar kindlalt. Kõiki võistluslugusid ta veel kuulanud ei ole. „Kindlasti läheb rebimiseks,“ avaldas ta.

Lauljanna hinnangul on tema loo trumbiks see, et see on tehtud talendikate muusikute Rästa ja Kikase poolt. „Selles on nostalgilisust, veidi retrohõngu, mis peaks eestlastele väga meeldima,“ sõnas ta.

Elysa astuv üles Eesti Laulu teises poolfinaalis, mis toimub 14. jaanuaril Viimsi Artiumis. Eesti Laul 2023 saatejuhid on Grete Kuld ja Tõnis Niinemets.