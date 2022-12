Põgeneb skandaali eest välismaale: Brigitte Susanne paljastas, et läheb mõneks ajaks Eestist ära

„Ma elus esimest korda teen midagi nii hirmutavat. Mida ma poleks kunagi varem julgenud teha. Ma lähen ihuüksi reisile“, paljastas alles mõne nädala eest Hendrik Terrasest lahku läinud Brigitte oma Instagrami jälgijatele. Juba varem on telenägu intervjuudes vihjanud sellele, et kavatseb mõneks ajaks Eestist eemale minna, kuid varem pole ta avalikustanud, et kavatseb seda teha üksinda.

Brigitte reisisihtkoht teeb aga vägagi kadedaks. Nimelt lendab ta üksinda Singapuri ja Balile. Välismaal võtab ta üksinda vastu ka uue aasta.

„Ma arvan, et see saab olema väga huvitav,“ ütles ta ning lisas, et ootab soovitusi inimestelt, kes on varem seal kandis üksi reisimas käinud.

Kuid teisele poole maakera lendamine pole ainus julgustükk, mida Brigitte kavatseb ette võtta. Nimelt plaanib ta ka e-sigarettidest taaskord loobuda ning samuti proovib ta mõnda aega ilma alkoholita läbi saada. „Äkki näiteks kolm kuud olla täiesti null alko peal, et näha, mis muutused toimuvad,“ selgitas ta muutuste tagamaid. Naise enda sõnul saab ta hingeasjade ravimisega pihta hakata alles siis, kui on need lubadused täidetud.