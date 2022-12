Ingrid Teesalu jõuluplaanidest kihlatu kodumaal: lähme randa ja grillime

Kuna Eestist rohkem kui 16 000 kilomeetri kaugusel asuval Uus-Meremaal lõõskab ere päike ja õues on soe, on ka Ingridi pere jõuluplaanid vastavad. „Siin käiakse jõulude ajal rannas ja grillitakse. Ka meil on sama plaan. Lisaks vahetame kingitusi ja mängime lauamänge. Need on minu esimesed sellised jõulud, kui õues pole külm ja päike paistab – olen väga elevil.“