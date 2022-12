SÜDAMLIK FOTO | Robert Rool avalikustas armsa perefoto

Lähenevad jõulud võtavad Robert ja tema elukaaslane Maarja vastu juba kolmekesi. Paari pisipoeg Franz sündis tänavu suvel juulikuus. Novembrikuu alguses ajakirjale Pere ja Kodu antud intervjuus rääkis Rool, kuidas talle isaroll tundub. „Eks ma olen amatöör, aga tunnen end mõnusalt. Nõrgalt muidugi ka, kõik on uus. Ükski isa ei ütle mõnekuuse beebi kõrvalt, et kurat, küll mina olen hea isa. Teised on mökud, aga vot mina, mina olen hea!“ jutustas Robert. „Mida ma tahan aga kindlasti öelda, on see, et Maarja on superkangelane. Kinkisin talle isegi medali kirjaga „Aasta ema“,“ lausus Rool intervjuus.