Eesti Laulul osalev Fredi avaldas, miks ta otsustas Anetiga ühise loo teha

„Inimeste ja muusikutena on meil väga sarnane maitse,“ kommenteeris Küüts Anetiga musitseerimist. Ta sõnas, et kogub jooksvalt lugude kirjutamise ideesid telefoni märkmetesse ning Anett on üks väheseid - kui mitte ainsaid - inimesi, kellega ta oma parimaid pärleid jagada julgeb. „Tekib tunne, et kui ma neid praegu ära ei kasuta, siis see on lollus,“ lisas ta ning lubas, et tulevikus tuleb duol veel ühiseid uusi lugusid välja.