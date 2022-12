„Kuidas sa julged?!“ Kliimaaktivist Greta Thunberg pani seksistliku Briti suunamudija paika

27. detsembril hooples suunamudija Twitteris oma autokollektsiooniga ning tegi sealjuures maha kliimaaktivist Greta Thunbergi „Mul on 33 autot,“ kirjutas ta ning loetles mõned neist ette. Mees on oma elustiiliga rahul ning ei tee saladust sellel, et armastab võimsaid autosid ja eralennukeid. „Palun ütle mulle oma e-maili aadress, et saaksin sulle oma kollektsioonist täieliku ülevaate saata ja loomulikult ka heitgaaside hulgast, mis sellega kaasneb,“ viskas Tate aktivisti üle nalja.