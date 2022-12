Kaisa Oja ilu võlus Marko Mehise ära: tantsupaar avaldas, kuidas nende armastuslugu alguse sai

Kroonika kaaneloos räägivad Marko ja Kaisa, et nende tutvus ulatub lausa lapsepõlve. Kuigi mõlemad alustasid tantsimisega väga noorelt ja on tartlased, ei ole nad kunagi tantsinud koos partneritena ega ka ühes rühmas. Nad olid küll samas tantsuklubis nimega Stiil, aga kolme-aastase vanusevahe tõttu erinevates gruppides. Marko on hoopis Kaisa pikaaegse tantsupartneri Martin Parmase lapsepõlvesõber ning nad on aastaid ühte sõpruskonda kuulunud.