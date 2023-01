Rootsi kuningas selgitab oma väiteid: minu vastuseid ei tohiks tõlgendada Victoria kritiseerimisena

Sel nädalal jõudis avalikkuse ette Rootsi kuninga Carl Gustafi üllatav ülestunnistus, kus ta sõnas, et järgmine troonipärija peaks olema tema poeg Carl Philip, mitte kroonprintsess Victoria. Nüüd on Rootsi kuningakoda avaldanud monarhi selgituse, kus Carl Gustaf vastab kriitikale, mida tema ülestunnistus toonud on.