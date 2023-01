Urmas Sõõrumaa selgitab, miks teda ei sega suur vanusevahe uue elukaaslasega

Värske Kroonika kaaneloos tõdeb Sõõrumaa, et tema suurimaks takistuseks on mõistus, mis annab iga asja kohta hinnangu, kas see on õige või vale. Seda ka tema ja Alisa suure vanusevahe kohta. „Hingel vanust ei ole. Kellegi mõistes muidugi on ka hingel vanus, aga ma leian, et hingetasandil käivad need asjad teistmoodi,“ lausub Urmas.