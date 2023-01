Jüri Pihel meenutab Eesti esimest Eurovisioni lauluvõistlust: see oli üks kuratlikult julge samm, mis tuli astuda

Aastal 1992 ETV meelelahutusprogrammi programmijuht olnud Jüri Pihel meenutab värskes Kroonikas, kuidas Janika Sillamaa Eurovisioni lauluvõistlusele saadeti. Pihel räägib, kuidas võttis kampa Jüri Makarovi ja Jaak Joala , et Eesti esindaja ja lugu lauluvõistluseks leida. Makarovil oli olemas Rock Summeri korraldamiskogemus ja Joala oli tänu nõukogudeaegse lauluvõistluse kogemusega suurte lavade spetsialist.

„Hüppasime kohe ühisesse paati, et Eesti jõuaks Eurovisionile, aga raha meil ju ei olnud. Praegu ETV nutab, et pole raha, meil ei olnud isegi raha lõhna. Makarovi targal juhtimisel müüsime Janika Sillamaa pildiga postkaarte, et võistlust finantseerida. Ostjate vahel toimus veel mingisugune loos, mille võitja sai õiguse finaali vaatama sõita,“ räägib Pihel.