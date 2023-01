Uuel aastal uued tuuled? Robin Valting ja Andrei Zevakin avaldasid oma tulevikuplaanid

Kuigi mõlemal noormehel oma oma YouTube'i kanalid ning koos tehakse ka edukat podcasti „Mis siin toimub?“, on „Villa“ saatejuhid Zevakin ja Valting otsustanud härjal sarvist haarata ja uuel aastal värske energiaga võtta ette põneva väljakutse. Valting avaldas tuntud saatejuhtide duo tulevikuplaanid laupäeval oma sotsiaalmeedias.

„Istusime koos Andreiga üks päev maha ja mõtlesime, et mida ägedat me võiksime veel tegema hakata,“ alustas Robin oma Instagrami storysse üleslaetud sõnumit. „Olles õhtujuhid saate „Villa“ ja „Pöördes“ esilinastustel tundsime, et meile meeldis see väga ja tahaksime seda veel teha. Tundus, et rahvale ka meeldis,“ kirjutas Valting oma sotsiaalmeediakontol.

„Mõeldud-tehtud ehk kätte on jõudnud aeg, kus me kahekesi võime olla õhtujuhid näiteks sinu ettevõtte üritusel, sünnipäeval või muul kujul sulle tähtsal üritusel,“ avaldas Robin ja lisas, et ootab huviliste kirju oma meilile.

Fännid olid Robini postituse peale pöördes ja kiitsid sotsiaalmeedias noormeeste plaani kiirelt heaks. Näiteks sõnas üks fänn, et nüüd on kätte jõudnud aeg, mil oma naise kätt paluda, et Zevakin ja Valting enda pulma õhtujuhtideks saada.

Andrei Zevakin ja Robin Valting rääkisid oma selle sügise suurimast teleprojektist Kroonika erisaates lähemalt detsembrikuu lõpus - juttu tuli nii „Villale“ osaks saanud küberrünnakutest, käimasolevast kohtulahingust Jõgeva noormehega ja sarja tegelikust vaatajate arvust. Loe ja vaata, mida Robin ja Andrei Kroonikale rääkisid, SIIT.