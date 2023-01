VAHVA VIDEO | Nii suur juba! Räppar Uku Arop jagas pojast armast videot

2022. aasta sügisel rääkis Arop oma perekonnast ja elust Kroonikale lähemalt. Tollal sõnas muusik, et perekond on tema jaoks kõige tähtsam. „Kui laps tuleb su ellu, annab ta sulle jõhkralt energiat hoolimata sellest, et oled väsinud ja öösiti üleval. Hakkasin pärast poja sündi justkui rohkem elama, elad iseenda lapsepõlve uuesti läbi. Konkreetne klõps käib ära - justkui keegi paneb tule põlema ja hakkad elus hoopis teisi valikuid tegema. Pere on minu jaoks esimesel kohal,“ lausus Arop ja lisas, et Enki on rahulik laps. „Ta on minu moodi: hästi sotsiaalne, kuid rahulik. Väga tore poiss! Arvan, et temast tuleb mehine mees,“ kirjeldas muusik oma poega Kroonikale sügisel.