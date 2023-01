Zevakini sõnul on „Bad Philosophy“ ainuke enam-vähem osa refrään. „Aga muus osas... No mitte midagi meelde ei jäänud,“ ütles ta ja tõdes, et seda laulu kuulates hajub tähelepanu. „Väga hingetu on see asi. Lõppude lõpuks jääbki mulje, et öeldi, et siin on sitaks coin’i (raha – toim) ja tehke mingi f*cking asi,“ märkis Zevakin, vihjates sellele, et Elisa Kolk on ärimees Indrek Rahumaa elukaaslane.