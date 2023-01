Liina Randpere meenutas oma kõige piinlikumat lapsepõlve mälestust: tegemist oli võhivõõra inimesega

Liina tunnistas, et ta on endaga väga rahul. „Kui mulle miski ei meeldi, ei lase ma end sellest häirida. Ise arvan, et jube hästi on läinud: kena keha, ilus näolapp, ilusad juuksed, head küüned. Kui kellelegi ei meeldi, on see nende probleem. Enesekindlus on mul laes olnud kogu elu. Kas ühe sentimeetri pikkused juuksed, musta värvi, poisipea, nahkkostüüm, roosa minikleit - vahet pole! Mulle tundub, et nii on väga tore ja meeleolukas elada. Arvan, et selle taga on geenid ja kasvatus ühes. Mu isa oli ka hea ellusuhtumisega igal alal tegija inimene ja ema on samuti multifunktsionaalne iseseisev tugev persoon,“ ütles ta.