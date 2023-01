„Mulle konkurente ei ole!“ Eesti Laulu suurfavoriit Alika on pärast finaali pääsemist enesekindlust täis

Pärast esimest finaali, mille favoriidiks oli rokkiv noormees Ollie, tunnistas viimane, et tema peab oma konkurendiks just Alikat. Lauljatar aga noormeest oma suureks rivaaliks eriti ei pea. „Ma ütleks niimoodi, et mulle konkurente ei ole. Pigem ütleks, et kõige suurem konkurent olen mina ise. Aga ma ütleks küll, et Ollie on väga-väga tubli,“ ütles Alika salakavalalt ja tunnistas, et Ollie lugu on tal playlist'is olemas küll.