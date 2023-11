GLAMUURIFOTOD | Sünnipäevalaps Merle Palmiste avaldab oma hea vaimse tervise saladuse: armastan enda üle naerda

Nad on seal hästi toredad ja sõbralikud, aga räägivad ainult portugali keeles. Ma vana kooli inimene, võtsin Lonely Planeti raamatu kaasa. Saime hakkama. Tegelikult on ka igasugu äppe, mille abil saab suhelda.

Ma polnud kunagi Lõuna-Ameerikas käinud ja kui selline võimalus tuli, siis tasus minna. Ohutunne oli, aga samas võib igal pool midagi juhtuda. Õnneks olid rahutused meie reisi sihtkohast kaugel, aga siiski hoiatati ja räägiti kogu aeg, et pärast kella üheksat õhtul pole soovitatav väljas liikuda. Samuti ei tohtinud kanda ehteid, sest need varastatakse ära. Vaeseid on seal palju. Kaasas kantakse väike rahasumma, mis antakse ära, kui keegi kipub tänaval elu kallale.

Sõbranna kutsus mind Brasiiliat avastama, rääkis, et temal elab seal üks tuttav. Muidugi mõtlesin korraks, et see on natuke nagu ohtlik koht. Mõtlesin ka seda, et koju oleks vaja osta külmkapp. Siis jälle arutlesin endamisi: Merle, kumma sa valid, kas külmkapi või reisi? Külmkapp võib katki minna. Elu on näidanud, et see võib ka lihtsalt Putinile jääda. Annaks jumal, et seda varianti ei ole! Brasiilia reis jääb mulle! Millal siis veel!? Valisin Brasiilia ja külmkappi ei ostnud.

Brasiilia on tuntud rannamoe poolest. Kas rannailma jagus?

Eestlased on teatrirahvas, nemad on rannarahvas. Ilmad olid päeval päikeselised, kuid kuskil kella neljast hakkas sadama. Viimased neli päeva ainult sadas. Vesi oli enam-vähem soe, aga ega seal ujuda ei saanud, sest ookean on ettearvamatu. Vaatasin, et inimesed ootavad laineid ja hüppavad nendesse. Kui murrad lainest läbi, võib-olla saad ujuda, aga keegi nagu väga ei murdnud ja ma ka ei hakanud kaugemale ujuma, pärast mingi hoovus viib veel ära. Kuna olin just Taist tulnud ja kõvasti ujunud, siis polnud sellest lugu.

„Mehed on Brasiilias väga kenad ja hästi sportlikud.“

Millised on sealsed iluideaalid?

Mehed on Brasiilias väga kenad ja hästi sportlikud. Igas vanuses. Isegi vanemad mehed, kes tulid randa longates, hakkasid jalgpalli toksima. See on neil rahvussport.

Naised on hästi vormikad. Sellised suured pepsid ja rinnad... (joonistab õhus kätega lopsaka figuuri). Nad käivad kogu aeg poolpaljalt ja on uhked oma vormide üle. Mulle pandi lavastuses „Eesti matus“ suur tagumik taha, aga see oleks seal nõrk tegija.

Eks iluideaalidega kipub igal pool olema nii, et tahetakse seda, mida endal ei ole. Kui oled heleda nahaga, käid solaariumis, et jumet saada, paned isepruunistavaid kreeme. Kui oled tumedam, pleegitad nahka. Kui sul on lokid, unistad sirgetest juustest ja kui on sirged, tahad lokkis juukseid. Tuleb olla rahul sellega, mis on.

Sambat said tantsida?

Oi, Rio De Janeiro bossanovabaarid olid väga mõnusad. Käisime oma elukoha lähedal baaris ja tutvustasime seal meie bossanovakuningat Uno Loopi. Meie kõrvallauas oli üks seltskond, kes tuli küsima, kust me pärit oleme. Tuli välja, et nad on mitu korda Eestis käinud, neil on siin sõbrad, kes peavad Tallinnas Brasiilia restorani. Kohtasime sealsamas väikeses baaris ka eestlasi.

Brasiilia on kuulus kohvimaa. Kuidas sina kohvi juua armastad?