Kõik finalistid teada: avaldati Eesti Laulu lõppvõistluse kaks viimast esinejat

Tomi selgitas saates lähemalt, miks otsustati tänavu selgitada kaks viimast finaalvõistlusele pääsejat hiljem ning vaid telefonihääletuse teel. „Soovisime anda võimaluse, et oleks finaalis rohkema artiste ja proovida, kas hääletamine, põnevus ja pinevus üldse toimib. Ma arvan, et see musta hobuse mängu toomine on iseenesest huvitav idee ja mõte,“ avaldas Eesti Laulu peaprodutsent ja lisas, et hääletuse viimane päev oli aktiivne olnud.