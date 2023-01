Tänu saatele „Vallaline kaunitar“ sai Eesti rahvas tuttavaks ka Brigitte lähisugulastega. Ekraanilt käisid läbi nii tema ema Reet, kasuisa Eerik kui ka nõbu Marlee Karja, keda võib pidada ka Instagrami mõjuisikuks. Marleel, kes on praegu ka viimaseid kuid beebiootel, on antud sotsiaalmeediaplatvormil üle 8000 jälgija. Samuti on tema nimi käinud varem läbi ka ajakirjandusest.