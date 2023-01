Brigitte täditütar Marlee paljastab: ta tahtis minu eksabikaasat „Vallalise kaunitari“ saatesse jokkeriks kutsuda!

„Ma ei leia, et mina talle kuidagi liiga oleksin teinud,“ lausub Brigitte Susanne Hundi täditütar Marlee Karja, kes paljastas oma Instagrami kontol, et telenägu on reisil tema eksmehe Tõnuga. Kuigi Brigitte väidab, et tema ja Tõnu vahel on vaid sõprus, siis Marlee sõnul oli Brigittel plaan kutsuda tema eksmees ka „Vallalise kaunitari“ saatesse.