1. Meelik – „Tuju“

2. INGER – „Awaiting You“

3. Janek – „House of Glass“

4. ELYSA – „Bad Philosophy“

5. m els – „So Good (At What You Do)“

6. Bedwetters – „Monsters“

7. Andreas – „Why Do You Love Me“

8. ALIKA – „Bridges“

9. Anett x Fredi – „You Need to Move On“

10. OLLIE – „Venom“

11. MIA – „Üks samm korraga“

12. SISSI – „Lighthouse“