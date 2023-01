Peagi isaks saav näitleja Ott Raidmets: oleks hea meel küll, kui mu lapsest saaks arst või jurist

„Paljuski nagu mu enda isa (Artur Raidmets-toim). Võib-olla mõnes asjas natuke konkreetsem. Sooviks olla isa, kes enda ambitsioone lapse peal ei rahulda. Ma tahan, et laps valiks ise oma tee ja oleks õnnelik. Oma elukutsevaliku puhul on mul küll palju mõtteid, et oleks võinud valida midagi sellist, millega reaalselt ühiskonda panustan. Hästi raske on mõõta, mida ma näitlejana teen, ja vahel on tunne, et ma olen keskpärane või ei ole piisav. Siis mõtlen eriti, et kellel seda minu tööd vaja on. Oleks hea meel küll, kui mu lapsest saaks arst või jurist, aga lõpuks pole minu asi, mis teda õnnelikuks teeb,“ rääkis Ott.