Kuigi Alika Milova on ka ise tunnistanud, et tal pole Eesti Laulul ühtegi konkurenti peale tema enda, siis võiks arvata, et Eesti värskeima superstaari võit on juba kivisse raiutud. Suur rahvusvaheliste Eurovisioni fännide küsitlus tõestab aga vastupidist.