Huvitav fakt: Eesti Laulu finalist m els andis oma hääle eelmise aasta megahitile

Nimelt on värskeimas „Eesti otsib superstaari“ hooajas finaalsaadetesse pääsenud, kui kohe välja kukkunud, m els teinud kaastööd mitmete tuntud kodumaiste artistidega. Sky Plusile antud intervjuus paljastas ta, et eelmisel aastal sattus ta pooljuhuslikult Raadio2 Aastahiti tiitliga pärjatud nublu loosse „kastehein“.

Nublu on varem avaldanud, et antud hitil teeb kaasa tema õde, kuid tuleb välja, et stuudios pidid häält tegema ka mitmed teised lauljad. „Suvel oli üks tore suvepäev, nagu need jutud ikka algavad,“ kirjeldas asjade käiku Merili.