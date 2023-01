Margus Lepa pingelisest kohtusaagast: mul ei ole enam närve, ammu ei ole enam

Margus Lepa ja Andro Roosi läbikäimine sai alguse tosinkonna aasta eest, kui Lepa otsustas oma osaühinguga Nõmme Raadio astuda Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks. Vahepeal tihedalt koostööd teinud Lepal ja Roosil jagub praegu teineteisele vaid jäiseid pilke. Pärast seda, kui Margus Lepa ostis oma osaühingule Nõmme Raadio Andro Roosi eksabikaasalt osaühingud Ruunimaja ja Tulbimaja, esitas Roos Lepa vastu hagi, et tühistada osa Ruunimaja müügilepingutest, ja kohtus on praegu ka näiteks Ruunimaja ja Tartu Hoiu-laenuühistu vaidlus, kus kõne all on sadade tuhandete eurode tagastamine ühistule.

Näitleja ütleb, et ta käib ostetud firmade pärast kohut praegu veel mitmes asjas. „Olen praegu kohtusse kaevatud X ja Y pidi. Andro Roos kaebas veel lisaks eelmisel aastal kohtusse nii oma eksabikaasa kui ka Nõmme Raadio eesmärgiga osa Ruunimaja müügilepingutest kehtetuks tunnistada – oma eksnaise selle eest, et see Ruunimaja müüs, ja Nõmme Raadio sama keisiga selle eest, et see ostis,“ lausub Margus.

Raadiomees on enda sõnul saatnud Tartu Hoiu-laenuühistu nõukogule kaks advokaadi koostatud kirja, kus kaardistab punkthaaval ühistu ja tema firmade vahelise konflikti ning esitab üksteist ebamugavat küsimust. Kogu kohtusaaga on Lepale kaasa toonud närvipinge ning seda, kaua kohtus peab käima ja millega see kõik lõpeb, Margus ei tea.

„Pime vanakooli viha on rusikates! Olen siiski juba 69aastane. Minu eas on isegi eluaegne vanglakaristus lahja – mõeldes selle peale, kui seda pakutaks märksa nooremale mehele,“ muheleb Lepa. Küsimuse peale, kuidas ta närvipingega toime tuleb, kostab Lepa: „Mul ei ole enam närve, ammu ei ole enam. Ja hasardi kaotasin ma ära – huhh, kurat! – praeguseks juba viiskümmend aastat tagasi pärast mootorrattaavariid. Ja valetada pole ka mõtet,“ lausub näitleja lõpetuseks.

