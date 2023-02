Juba nädala pärast on teada, kes on kroonitud Eesti Laul 2023 võitjaks. Võib arvata, et tänavune finaal tuleb põnevam, kui viimastel aastatel on olnud, ning seetõttu pani Kroonika kokku neljast aspektist koosneva ennustustabeli. Kumb jääb peale - kas Alika või Ollie? Kas Bedwetters suudab sekkuda suurde mängu?