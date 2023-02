Ansambel Meelik meenutas oma esimest kontserti: laval oli rohkem inimesi kui saalis

Ansambel Meelik koosseisus Andres Kõpper, Martin Petermann, Rain Parve ja Meelik Samel võtsid istet „Ringvaate“ saates ja meenutasid, kuidas nende bänditegemine aastaid tagasi alguse sai. Mehed rääkisid saates sellest, milline oli olnud nende esimene raju kontsert.

Grete Lõbu uuris saates, kas bändimehed on kunagi andnud kontserdi, kus laval on rohkem inimesi kui saalis. Kui Meeliku liikmed avaldasid, et neil tõepoolest on selline esinemine olnud, uuris Lõbu, miks nii läks. „Kogu rahvas tuli lavale,“ lausus Petermann.

Kõpper selgitas, et tegemist oli kontserdiga, mida tema peab bändi esimeseks. „Kui me tegime esimese kontserdi, kus me esitasime enda lugusid, siis tuli küll rahvas lavale. Aasta oli siis 2008,“ sõnas Andres. Seepeale uuris Lõbu, kas tegemist oli väga suure lavaga või oli kontserti tulnud kuulama väga vähe rahvast. Ansamblimehed selgitasid, et tegemist oli suure lavaga. „Tapperi lava on ikkagi mõeldud kõige karmimaid metal-bände üles hoidmas,“ selgitas Samel.

Bänd viskas nalja, et pärast seda esinemist on kõik nende jaoks allamäge läinud. „Selles mõttes on elu olnud lihtne - sealt edasi on olnud üks liuglemine,“ lausus Kõpper. Petermann lisas, et tegelikult oli tegemist toreda esinemisega. „Turvamees hakkas rahvast ära ajama, aga tal ei olnud seal enam mõjuvõimu. Ta pidi lihtsalt leppima sellega, et kontsert läheb niimoodi edasi,“ rääkis Petermann.