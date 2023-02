FOTOD | „Homode koht olgu ainult Eurovisionil!“ Bedwetters paneb valimiskampaaniaga erakondadele puid alla

Selle asemel, et leida üks sihtrühm, otsustasid rokkarid meeldida kõikide erakondade valijatele, seda aga humoorikas võtmes. Näiteks Reformierakonna valijaid üritatakse meelitada reklaamlausega: „Gaasi hind on liiga kõrge? Laske peeru, vaesed!“

Konservatiivsete vaadetega inimesi võlutakse teatega, et homode koht ongi Eurovisionil. Šnitti on võetud ka Keskerakonna lugematutest skandaalidest: „Altkäemaks ei ole OK. See on super! Tooge raha või hääli, suva!“