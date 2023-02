KROONIKA EESTI LAULUL | Kas ansambel Meeliku trump finaalis on salapärane okseämber?

Meeliku üks liikmeid Andres Kõpper kinnitas, et poolfinaali järel välja hõigatud OnlyFansi plaan on läinud käiku, kuid rohkem ta ei soovinud sellel teemal rääkida. Samuti kõlas ka kaunis vaikus, kui uurida meelikutelt, et kas okseämbrit tuleb kasutada mõne teise võistlusloo kuulamisel.