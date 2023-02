VIDEO | Eurovisioni võitja Duncan Laurence reageeris Alika Eesti Laulu esitusele: see on superstaari kvaliteet!

Veel lausub Laurence, et Alika näeb imeline välja ja kiidab, et lauljanna näeb laval enesekindel välja. „Ta näeb välja, nagu ta jõuaks Eurovisionile,“ kommenteerib Hollandi laulja veel. „Tal on nii tugev hääl,“ sõnab Laurence ühel hetkel.

Kui Alika esinemine läbi saab, ütleb Duncan vaid ühe sõna: „Vau!“. Seejärel Hollandi laulja kogub end ja räägib Milova esitusest lähemalt. „Ta ei karda laval seista ja ma armastan seda. Ma väga-väga loodan, et Alika, sa võlud kõik ära. Ma arvan, et sa said imeliselt hakkama. Ma loodan, et sa esined sama energiaga finaalis, sest see on superstaari kvaliteet. Palju edu, anna endast laupäeval parim ja ma elan sulle kaasa,“ sõnas Duncan lõpetuseks.