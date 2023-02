Kuidas on Anett ja Fredi sel korral valmistunud selleks, et sarnane olukord võib korduda? Tuleb välja, et kitarrist on end selleks juba ette valmistanud. Samuti tuli duoga jutuks see, et nad esinevad kahe suurfavoriidi - Ollie ja Alika - vahel. Kumba lugu nad ise eelistavad?