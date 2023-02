Eesti Laulu lavalt tagasi tavatööle! M Elsil on igapäevaselt vägagi huvitav amet

„Käin tööl Õhtulehes, töötan veebireklaami projektijuhina, sellest ma elatun,“ selgitab artist, kelle kodanikunimi on Merili Käsper, oma tööandjale antud intervjuus. „Kui tulime Austraaliast, siis mu elukaaslasele pakuti seda tööd, aga tal olid teised plaanid ja ta soovitas mind sellele ametile. Vahepeal viisid tuuled mind mujale, kuid nüüd avastasin tänu Eesti Laulule, et see töö meeldis mulle päriselt, ja avaldasin soovi tagasi tulla.