Alika lauluõpetaja Ithaka Maria oli pärast Eesti Laulu finaali pisarais: ta tõesti laulis armastusega

„Ta tõesti laulis armastusega, nagu sõltuks sellest tema elu! Eriti meeldis võidulaul, olin täiesti õnnepisarates. Ma näen arengut kogu aeg. Isegi poolfinaaliga võrreldes. Viimasel nädalal töötasime muidugi sportkäiguga. Soovisime, et Alika häälega saaks kaasa rännata ning et ta saaks mitu korda laulda ja see kolmeminutiline teekond oleks kõigi kuulajate jaoks alati nauding,“ ütles Ithaka Maria.

Milova rääkis 2021. aastal Kroonikale antud intervjuus , et ta kolis 2016. aastal Tallinna seetõttu, et siin on rohkem võimalusi läbi lüüa. „Üks põhjusi oli ka mu lauluõpetaja Ithaka Maria, kellega kohtusin ''Laulukarussellil''. Laulsime temaga seal ja mulle meeldis, kuidas ta laulmist õpetas.“

„Me tunneme teineteist juba seitse aastat. Ta tunneb mind hästi, võib öelda, et lapsepõlvest saadik. Arvan, et Ithaka Maria on osake minu hingest, nagu ka mina olen osake tema hingest. Ma armastan Ithaka Mariat väga, sest ta annab laulmistunde täpselt nii, nagu mulle meeldib. Ja temaga saame alati rääkida millestki isiklikust, millestki intiimsest. Mulle meeldib, et ta otsib minus alati neid pisikesi detaile, mida teised inimesed võib-olla ei märka, aga üldpildis näeb see kõik välja nii, nagu peab. Need on need väikesed detailid, mis ta paneb kokku nagu pusle ja mis annavad mu lauludesse teatud särtsu,“ rääkis Milova.