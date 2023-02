Juhan Paadam meenutab esimest korda Eurovisionile minekut: tegin produtsendina kõik vead ära

Eesti eurolauluvõistluse kunagine produtsent Juhan Paadam (75) tõdes, et 1998. aastal oli keeruline situatsioon, kuna aasta varem vahetus Eesti Televisiooni juhtkond ja kõik jäi viimase hetke peale. „Alles sügisel hakkas juhtkonnal põlema lambike, et Eurovisioni rahvuslik eelvoor on välja kuulutamata. Ühel hetkel ütles mulle Toomas Lepp (ETV tolleaegne direktor - toim.): sina hakkad tegema! Ja see oli vastuvaidlematu otsus. Võin ausalt öelda, et kõik, mis korraldusega kihva võis minna, see ka läks. Produtsendina tegin kõik suuremad vead ära, mida üldse teha võib. Alates sellest, et artistidele ei meeldinud lavakostüümid ja neid tuli välja vahetada, kuni selleni, et kaotasime Inglismaal laulu „Mere lapsed“ sõnade autori Peeter Pruuli ära,“ meenutas Paadam.