Kristjan Jõekalda jagab vabariigi aastapäeva plaane: suurt läbu ei korralda

Jõekalda sõnul on vabariigi aastapäev ka tema perekonnas olulisel kohal - hommikul vaadatakse paraadi, õhtul pannakse peorõivad selga ning ollakse kas sõpradega või pereringis. „Kindlasti on laual kiluleivad, täidetud munad, sült ja kartulisalat ning valge viin,“ jagab saatejuht ning lisab, et keset kõike seda ilu on laual ka väike Eesti lipp.

Kristjan Jõekalda oli ka Kroonika saatesarja „Kas tunned mind?" viienda osa külaline. „Mulle teeb head meelt see, kuidas inimesed mind ära tunnevad. Need kakskümmend viis aastat, mis ma rühkinud olen, ei ole päris maha visatud aeg olnud ja kirss tordil oli see, kui öeldi, et olen meelelahutaja. Järelikult olen ma suutnud kellegi meelt ka lahutada," reageeris Kristjan sellele, et teda tuntakse ära.