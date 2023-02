Ergo Kuld paljastas, kas tema ja abikaasa Grete perre sünnib tulevikus perelisa

Kuigi režissööri loomingulise töö pinnalt võib tõusta hooti ka pingeid üles, siis õnneks on Ergol vedanud lähedaste - abikaasa Grete ja tütar Saaraga - kes aitavad tal pingelise perioode leevendada. Samas tõdes ta Kroonikale antud intervjuus, et tema puhul on tegemist „töönarkomaaniga“. „Olen andnud endale lubaduse sellest staatusest aegamisi vabaneda, rohkem töid delegeerida, et ajule veidi vaheldust pakkuda,“ rääkis Ergo.

Mõned aastad tagasi leidsid tema ja Grete, et rohkem lapsi nad oma perre ei plaani. Kas praeguseks on nad selles osas meelt muutnud? Ergo sõnab, et laste näol on tegemist elu õitega. „Meil on see üks eriti eriline ja kaunis õieke, las see üks ja ainuke jääbki meie aiakest kaunistama,“ sõnas ta.