Teet Margna andis televaatajatele lubaduse: tuleme kunagi „Kahe kange“ seiklustega uuesti ekraanile

„Lahutuseks ei saa seda nimetada. Me küll ei tee praegu saatejuhtidena ühist stuudiosaadet, aga töötame oma saadete ettevalmistamisel endiselt koos,“ räägib Margna Kroonikale antud intervjuus ja annab televaatajatele lubaduse, et tema ja Jõekalda jätkavad oma reisisaadetega.

„Kindlasti tuleme kunagi ka koos ekraanile uue „Kahe kange“ reisiseiklusega. Meil on alati olnud sedasi, et mina tegelen saadete tootmise formaalse poolega rohkem ja Kristjan soovib teletööde kõrvalt piisavalt aega ka enda perele ja muudeks toimetusteks,“ tõdes Teet. „Hetkel ongi ta näiteks väga hõivatud omanimelise lauamängu turundamise ja tootmisega. Koos abikaasaga nad selle ägeda plaani püsti panid ja nüüd on kogu perel sellega palju tegemist. Naljaga pooleks saab öelda, et Kristjan ei sõltu enam ainult meie telesaadetest ja on ettevõtjana iseseisvunud,“ lausub tuntud telemees.