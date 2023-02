Kristel Elling õppis telesarja jaoks selgeks idamaise võitluskunsti: mind paelub füüsise ja vaimu potentsiaali avastamine

Elling sõnas intervjuus, et hakkas taekwondo'd õppima kaheksa aasta tagasi sarja „Guys Night“ filmimise ajal, kus ta pidi osalema võitlusstseenis. „Olin füüsiliselt hästi treenitud, kümme aastat joogat teinud ja noorena olin akrobaat, aga võitluskunste polnud harrastanud. Hakkasin iga päev trennis käima. Nüüd on mul must vöö ja püüdlen juba teise kraadi musta vöö poole, lisaks hakkasin õppima Vietnami võitluskunsti Vo Vietnam. See on taekwondo'st väga erinev,“ sõnas Elling.

Veel sõnas näitlejanna, et talle meeldib trenn, kus on nii vaimne kui ka füüsiline pool koos. „Mind paeluvad jooga ja idamaiste võitluskunstide filosoofia. See ei ole lihtsalt kangi tõstmine, vaid ka vaimu tugevdamine ning oma potentsiaali ja tahte leidmine. Teadlased on ammu rääkinud, et inimesed kasutavad oma potentsiaalist ainult 10%. Oleme tegelikult võimelised nii palju enamaks,“ leidis „Suvitajates“ Ernat kehastanud näitlejanna.

Käega kive Kristel purustanud pole, aga jämedaid puuplokke küll. „Taekwondo eksamitel on vaja seda teha. Musta vööd muidu ei saagi, kui puuplokke ei purusta. Mida kõrgem tase, seda paksemad pakud. Musta vöö eksamil purustasin minu mäletamist mööda kolmekihilise puuploki - kolm puuplokki oli kokku pandud. Kui vaim pole kaasas ja teed löögi vale nurga alt, võid hoopis oma luud purustada. Aga see on just see, mis mind paelub. Kontsentratsioon ning füüsise ja vaimu potentsiaali avastamine,“ avaldas Kristel Elling.