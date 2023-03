KLÕPS | Suunamudija Anita Sibul naudib lennureisil ülimat luksust

Suunamudija foto all avaldatakse muu hulgas aga arvamust, et tema tsitaat on piinlik, sest õige naine ei vaja meest, kes teda esimesse klassi aitaks. Sibul vastab sellele kommentaarile, et ka tema ei vaja sellist meest, aga millegipärast on seni tema mehed esimest klassi eelistanud.

Kroonika kirjutas häbitult meeste kulul elamist propageerivast Sibulast pikemalt mullu aprillis. „Ma pole ealeski ühegi kohtinguarvet ise maksnud ning naudin luksuslikke elamusi ja hinnalisi kinke. Kas kaaslase kulul elamine tähendab iseseisvusetust? Kindlasti mitte,“ põrutas Anita Sibul, kelle riiete hinnad küünivad tuhandetesse eurodesse.



Anita Sibul (24) on Eesti oma Carrie Bradshaw, kelle riidekapp on pungil hinnalistest margirõivastest, kes kirjutab avameelseid kolumne suhetest ega pelga tunnistada, et saab luksulikku eluviisi lubada tänu rikkale kaaslasele. Tema hobiks on degusteerida Michelini tärniga restoranide menüüsid ja peatuda viietärnihotellides. Anita on reisinud juba viiekümnes riigis ja mõnes neist on tal välja kujunenud ka lemmikpeatuspaigad. „Tenerifel on mu vaieldamatu lemmik Ritz Carlton Abama, kus olen lasknud kohalikul fotograafil teha endast ühed imelisemad fotod!“