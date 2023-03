Evelyn Mikomäe 22 aastat kestnud kooselu sai läbi: „Ei olnud kerge pikaajalist suhet lõpetada“

Mikomägi tunnistas intervjuus, et oli vahepeal nii sügavas augus, et ei tundnud iseennast ära. „Otsustavaks faktoriks kooselu lõpetamisel veidi üle aasta tagasi sai see, et ma ei tahtnud enam olla õnnetu ja frustratsioonis ema oma lastele,“ lausus kunagine iluduskuninganna Evelyn. „Ei olnud kerge pikaajalist suhet lõpetada ja oma elus sisuliselt kõike ümber mõtestada,“ tõdes ta.

Evelyn sõnas, et lahkuminek oli suur samm ja polnud lihtne otsus. „Olime suhtes kakskümmend kaks õpetlikku aastat – see on väga pikk aeg,“ tunnistas 43-aastane ettevõtjast naine.

Evelyn Mikomägi oli just 20-aastaseks saanud, kui ta krooniti Miss Estonia 2000 tiitli ja eriauhindadega. Mikomägi esindas edukalt Eestit Miss Universumil, kus jõudis 80 riigi seast finaali, 7. kohale. Edasi tulid hakkajal neiul ettevõtluse aastad oma kaubamärkidega XL-Studios, Living Models ja Sushi Cat.

2021. aastal Kroonikale antud intervjuus sõnas Evelyn, et tema teekonda on alati toetanud fotograafist taustaga rootslasest elukaaslane, äripartner, parim sõber, suurim fänn ja laste isa Svenne Olof Englund, kellega nad on koos olnud 1998. aastast. „Eelistame kooselu abielule, kuna iseseisvate isiksustena meeldib meile vabadus valida igat päeva olla koos, ja me ei näe põhjust muuta midagi, mis juba toimib. Õppisime teineteist tundma kümme seiklusrikast aastat, enne kui pisipere lõime,“ rääkis Evelyn tollal.

Evelyn ja Sven-Olof kasvatavad 14-aastast poega Sandersit ja 6-aastast tütart Stellat.