Pearu Paulus meenutab Stockholmis Eurovisionil esinemisest koomilist seika: minu ja Taneli kõrvamonitorid läksid vahetusse

Laulja Pearu Paulus, kes on üks kolmest „Once in a Lifetime’i“ muusika autoritest ja laulis Stockholmis Eda-Ines Ettile tausta, meenutas Kroonikas, et loo refrään sündis viimasel hetkel ning Eurovisioni finaali ajal läksid tema ja Tanel Padari kõrvamonitorid vahetusse.

Pearu ütleb, et mäletab 2000. aasta Eurovisionil võistlemist detailideni, nagu see oleks olnud eile. Paljud Eurovisionil osalejad on rääkinud, et esinemisega kaasneb tohutu närvipinge, kuid tema ärevust ei tundnud: „Mul ei olnud mingit närvi sees, esitus oli lihvitud viimse detailini. Pabistamiseks ei olnud üldse põhjust.“