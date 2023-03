ARMSAD KLÕPSUD | Anett Kontaveit tähistas kallima sünnipäeva: „Minu elu on parem koos sinuga“

Lepistu tähistas pühapäeval oma 30. sünnipäeva ja märgilise sünnipäeva puhul postitas tema kallim Kontaveit sotsiaalmeediasse mitmeid pilte neist koos. „Head 30. sünnipäeva, kallis“ kirjutas Anett postituse juurde. „Minu elu on parem koos sinuga,“ sõnas tennistestaar veel ja lisas kirjutise juurde südame emotikoni.

Anetti piltidelt on näha, kuidas ta veedab Brentiga rõõmsalt basseini ääres aega, teisel fotol naudivad nad mõlemad tuhksuhkruga sõõrikuid. Kontaveiti pildiseeria on ööpäevaga kogunud pea 10 tuhat meeldimist ning mitmed kommenteerijad soovivad postituse all samuti Brentile sünnipäeva puhul õnne.