FOTOD | Kuumad suudlused ja kõvad kallistused: Robin Valting tähistas sünnipäeva raju peoga

„Meil lihtsalt on nii sarnane huumorimeel, arutame ja vestleme ka pidevalt samasugustel teemadel,“ tunnistas ta ning lisas, et Andrei kutsus ta videotesse tõenäoliselt sellepärast, et teatud formaadis oleks üksi olnud liiga palju arutamist.

Robin tunnistas, et videotes osalemine on tulnud Andrei soovil ja eestvedamisel. „Omades sellist sõpra, kes sind reaalselt paneb erinevaid asju tegema, on üliimetlusväärne. Ma tõesti ei oleks täna siin, kui Andrei ei oleks soovitanud mul hakata YouTube'iga tegelema,“ on Robin siiralt tänulik Zevakinile.