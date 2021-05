Andrei Zevakini videotest tuntud Robin Valting: naisfännid on järsku hakanud saatma väga "huvitavaid" pilte ja videoid

"Robin, väike reetur, jätab mu mõneks ajaks üksi..." naljatleb Andrei viimases "Rannamaja: raju reede" videos. Ja tegelikult võibki see ju mõne fänni jaoks kurvana näida, sest just Robin on olnud peamine kamraad Zevakini Youtube'i kanalil. Seda, et kooslus on jälgijate südametesse pugenud, väljendab tihtipeale ka videote all olev kommentaarium. Näiteks, kui Zevakin avaldab ühtäkki video täiesti ihuüksinda, võib nii mõnigi jälgija küsida imestunult: "Kuhu on kadunud Robin?"

Selleks, et teada saada, mis mees tegelikult on Robin ning mis seob teda Andreiga, teeme põgusa ülevaate Robini senisest elust ja tegemistest. Pärast lühikest jutuajamist selgub, et noormehel ongi põhjalikum plaan jätkata juutuuberina. Peale selle on ootamatu tuntus toonud talle ka erisuguseid - sealhulgas siivutuid - pakkumisi mitmetelt vastassoo esindajatelt.

Kas Robin suhtes või vallaline? Millised on ta tulevikuplaanid ning kas ta on videotes koos Andreiga päriselt nii kriitiline kui välja näitab?