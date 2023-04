Heidy Tamme alustab päeva tähtsa küsimusega: mõtlen igal hommikul, kas olla koll või ingel

Heidy ilurituaalid said alguse juba varakult ning tänu emale. Lauljanna juuksurist ema Lydia lõi ennast üles isegi siis, kui läks vaid prügikasti välja viima: pani ilusa hommikumantli selga ja tutiga toasussid jalga. Ema õpetas ka tütart: kui välja lähed, siis puhas pesu selga, tripid kinni ja tutt pähe. „Mul oli lapsepõlves range kasvatus, aga see tuli kasuks. Ma ei taha kedagi šokeerida, kui välja lähen. Et ma nüüd tulin ja vaadake mind sellisena, nagu olen. Oma olemust ei saa ma muuta, aga välimust saan muuta esteetiliseks,“ sõnab Heidy.

Ilusüste ja ilukirurgiat Heidy nooruslikuma välimuse nimel teinud ei ole ning tema arvates on need väga ohtlikud asjad. „Ma isegi olen end selles harinud. Botox on võimeline muutma inimese isiksust, teeb meid agressiivsemaks ja moonutab meid. Meil on palju näiteid, palju inimesi, keda me ei tunne äragi pärast neid protseduure. Kõige parem operatsioon on ära jäänud operatsioon. Nii laval kui elus tahan olla loomulik.“

Inimese teeb Heidy silmis ilusaks elurõõm ja elutahe. Teda ennast on rõõmsana hoidnud publik, muusika, liblikad ja lilled. Idamaise filosoofia kohaselt kuulub Jäära tähtkujus sündinud inimesele juhtlause: mina olen. „See on nii tähtis mõte. Milline ma olen siin maailmas oma tegudega. Me peame ise valima, kas tahame olla inglid või kollid. Seda küsimust küsin endalt ärgates igal hommikul ja eks ma olen vastusega ka aus. Igaüks on siin kirju paletiga, sõltuvast olukorrast, aga pigem tahan olla ingel ja mulle meeldib inimesi rõõmsaks ja õnnelikuks teha,“ räägib Heidy.