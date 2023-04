KLÕPSUD | Nii suur juba! Daniel Levi Viinalass ja tema abikaasa tähistasid tütre sünnipäeva lõbusa minikontserdiga

Kahe lapsega kohanemine võttis perel aega. Kui suurem laps hakkas lasteaias käima, said kindlamad rütmid paika – une-, söögi- ja muud ajad. Nüüd on taas vaja uue olukorraga kohaneda. Daniel ütleb, et õnneks on nad kiired kohanejad. „Lõputult probleemi üle ahhetama jääda pole ka mõtet. Kui on, siis on, kohaneme ja saame hakkama,“ ütles Daniel 2021. aastal Kroonikale antud intervjuus.