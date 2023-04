Siiri Sisask avaldas, miks ta varem keeldus saates „Laula mu laulu“ osalemisest

Taas teleekraanile jõudnud muusikasaade „Laula mu laulu“ toob vaatajate ette pikalt varju hoidnud Siiri Sisaski. Muusik tunnistas, et talle on saates osalemist varasemaltki pakutud, kuid siis on ta selle tagasi lükanud. „Võib-olla sellepärast, et ma tundsin, et ma polnud selleks veel valmis, sest tegelikult iga saade toob meeletult reklaami,“ viitas Sisask sellele, et ta ei soovi liigset tähelepanu.

„Iga artist peaks tunnetama oma teed pikas perspektiivis,“ jätkas Sisask, et avaliku elu tegelasena ei tasu ka korraga liiga palju projekte ette võtta. „Lõpuks on niimoodi, et publik on sinust väsinud.“

Siiri andis märtsikuus Kroonikale avameelse usutluse, kus rääkis, et ta on viimase nelja kuu jooksul matnud hea sõbra Riho Sibula, heliloojast venna Urmas Sisaski ja parima sõbranna Tiiu Susi. Lauljatar ütles, et kulgemine leinast leina on olnud ränk, kuid surm on paratamatus, elu loomulik osa – tema ise ei tunne hirmu siitilmast lahkumise ees. „Mina tegelikult ei suhtu surma nii nagu ehk suurem osa eestlasi. Minu jaoks on surm ja igasugunegi kaduvus elu loomulik osa. Mina ei karda surma, mul ei ole mingit hirmu siitilmast lahkumise ees. Pealegi ei tahaks ma olla ka igiliikur – jäädagi siia ilma tiirlema. Kaduvus on paratamatus, mida tuleb omaks võtta ja mida tuleb pidada enesestmõistetavuseks,“ ütles Siiri.